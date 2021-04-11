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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الكهرباء" تعلن مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية يونيو

الكهرباء تعلن مد مهلة تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية يونيو.. فيديو

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة ،المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء ، إن مصر تعمل على إنشاء مركز محوري لتبادل الطاقة، لافتا إلى أننا نمتلك خطوط ربط بيننا وبين بعض الدول مثل الأردن وليبيا ومؤخراً السودان .

 

وأضاف "حمزة "،خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع  علي فضائية اكسترا نيوز، أن هناك بعض المشاريع الجاري العمل على تنفيذها مثل الربط بين مصر والمملكة العربية السعودية .

 

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك مشروع ربط بين قبرص واليونان ،منوها بأن هناك زيادة قدرات مع السودان بزيادة 220 ميجا وات،ومن الممكن أن تزيد عن 600 ميجاوات بعد ذلك .

 

وأعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أن وزارة الكهرباء قررت مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية يونيو المقبل.

وزارة الكهرباء اخبار توك شو العداد الكودي

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