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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بزيادة 90% ..الزراعة : فتح نقاط جديدة للتلقيح الصناعي

صدى البلد

قام اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية،  يرافقه الدكتور عصام عبد الشكور بجولة تفقدية في مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، للوقوف على سير العمل ولقاء الأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية.

وقال مساعد وزير الزراعة، إن تلك الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل مع الأطباء البيطريين والمربين بمختلف محافظات الجمهورية، في سبيل تحسين معدلات الأداء، وتقديم خدمات متميزة للمربين.

وشملت الجولة الوقوف على معدلات الأدوار في الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، فضلا عن موقف التلقيح الاصطناعي وفتح نقاط جديدة للتلقيح الصناعي،  ليبلغ إجمالي النقاط في المحافظة حوالي ١٠٧ نقطة  بزيادة قدرها ٩٠٪، كما تفقد أعمال إدارة الخدمات والعلاج الاقتصادي المقدم للمربين.


وعقد صابر  لقاءً موسعا مع  المربين في المحافظة،  حيث تم توزيع شيكات التأمين للمؤمنين والتعرف على جميع الصعاب التي تواجههم والعمل على تم حلها على الفور.

كما ألقى الضوء على الدور الهام الذي تقوم به وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي، في مجال تنميه الثروه الحيوانية ودعم المزارع والمربي والحفاظ على الثروه الحيوانيه المملوكه لهم، لافتا الى ان الدوله تمد يد العون والمساعدة للمربيين بهدف أحداث تنمية مستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني كمنطومة متكاملة ومترابطة.

وزير الزراعة الثروة الحيوانية الطب البيطري محافظة سوهاج

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