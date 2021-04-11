تجارة حلوان تعلن نتائج امتحانات الفرق النهائية على روابط جديدة

بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الاسبوع الجارى ، ومتابعة الدرسة بالفصل الدراسى الثانى وسط اجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

وقال مسؤولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان انه تم اعتماد نتائج الفرقتين الثالثة والرابعة لغات و تم رفعها على موقع الكلية ليطلع عليها الطلاب .

واشار مسؤولو شئون الطلاب إلى أنه قد تم رفع نتائج الفرقتين الأولى و الثانية عربى شعبتى الانتظام و الانتساب مع بداية الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضاً:

و نوهت الإدارة بأنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

وشهد الموقع ضغطا كبيرا من طلاب الكليات الذين ظهرت نتائجهم، مما أدى إلى حدوث بطء وبعض الخلل على سيرفرات النتيجة، وعليه تحركت الجامعة سريعاً.



وأعلنت الجامعة عن روابط جديدة ونسخ بديلة، تيسيرا على أبناء الجامعة من الطلاب.

الروابط البديلة هي:

http://app.helwan.edu.eg

http://app1.helwan.edu.eg/

http://app2.helwan.edu.eg/



اقرأ أيضاً:

تواصل جامعة حلوان أنشطة تطوير منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة وبإجابية لانجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو، وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة الدائم فى المشاركة في المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤيه مصر 2030، وإنطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الإستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

