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رئيس التحرير
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أخبار البلد

ليكن سلاما على بلادنا..رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول شهر رمضان

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا له ولمصر كل السلامة والأمان.

 

وجاء نصها: "السيّد الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمهوريَّة بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان المبارك، راجيًا منَ الله أن يحفَظَكم ويحفظَ بلادَنا العزيزة مصر، ويبَارِكَ شَعبَنَا، وليَكنْ سَلامًا عَلَى رُبوعِ بِلادِنَا ومنطقتنا والعالم أجمع".

 

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

 

كما هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك.

 

وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، وشعب مصر، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

 

 من ناحية أخرى، زار الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله القس تادرس المسؤول عن الكاتدرائية.
 

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الرئيس التونسي تفقد الكاتدرائية وتعرف على معالمها الرئيسية، وفي ختام الزيارة قدم القس تادرس هدية تذكارية للضيف عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.
تأتي زيارة الرئيس قيس سعيد لكاتدرائية العاصمة في إطار زيارته الحالية لمصر والتي تستغرق ثلاثة أيام. 

شهر رمضان الرئيس التونسي الكنيسة القبطية الكاتدرائية الأساقفة الكاثوليك

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