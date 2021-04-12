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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية علاج العقم عند الرجال .. استشاري يوضح نصائح مهمة

صدى البلد

قال الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن عملية الحقن المجهري تتميز بمميزات كثيرها أولها أن الحيوانات المنوية تتميز في عملية الحقن المجهرى بكون هذه الحيوانات لا تحتاج لاختراق طبقات البويضة الأنثوية، مما يعني أنه قد يكون أمراً ضرورياً إذا اتصفت الحيوانات المنوية للرجل بعدم القدرة على اختراق جدار البويضة، أو عدم القدرة على الاندماج مع البويضة حتى بعد اختراق جدارها.

وأوضح  في تصريحات صحفية، أن هناك حالات كثيرة تستعدى إجراء عملية الحقن المجهرى، منها نقص عدد الحيوانات المنوية فإذا كان عددها منخفضاً جداً يصبح حدوث الحمل الطبيعي أمراً مستبعداً، لكنه يبقى ممكناً عبر استخدام الحقن المجهري ما دام هناك حيوان منوي حيٌّ واحد.

وأضاف، أن عملية الحقن المجهرى قد يتم إجرائها بسبب ارتفاع نسبة الحيوانات المنوية غير الطبيعية فقد تكون هذه الحيوانات مشوهة أو غير قادرة على الحركة، وتوجد نسبة قليلة من الحيوانات المنوية غير الطبيعية في السائل المنوي لجميع الرجال، أما ارتفاعها فهو ينذر بالخطر.


وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى أنه يتم اللجوء لعملية الحقن المجهرى عند عدم وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي ففي بعض الأحيان يتم تشكيل الحيوانات المنوية داخل الخصيتين بصورة طبيعية لكن هذه الحيوانات المنوية لا تصل إلى السائل المنوي المقذوف من العضو الذكري، وقد يحدث هذا بسبب عملية جراحية سابقة على المنطقة التناسلية، مثل عملية ربط الحبل المنوي الجراحية المستخدمة لجعل الرجل عقيماً لدى الأزواج المكتفين من الأبناء، أو بسبب حادث أو إصابة جسدية.

وأوضح إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن الحاجة إلى استخدام حيوانات منوية مجمدة حيث يحفظ بعض الرجال حيواناتهم المنوية في ما يدعى باسم بنوك النطاف لاستخدامها فيما بعد إذا فقدوا خصوبتهم بسبب إصابة سرطانية أو علاج شعاعي أو كيميائي مثلاً، وهنا لا بد من استخدام تقنية الحقن المجهري.

الحقن المجهري أسباب الحقن المجهري اخبار الصحة صحة الرجال استشاري علاج العقم

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