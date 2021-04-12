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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حذرت من التجمعات فى رمضان.. الصحة تكشف عن استعدادات الحكومة لمواجهة كورونا

إصابات كورونا
إصابات كورونا

قال  الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الأعلام ، إن هناك 340 مركز في مختلف محافظات الجمهورية يقومون بتطعيم المواطنين وهناك أقبل كبير علي تلقي التطعيمات ومن المتوقع أن يقل الأقبال علي التطعيمات بسبب شهر رمضان .

واضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه : وزيرة الصحة قامت بعمل العديد من الزيارات لمستشفيات الصعيد بهدف الاطمئنان علي جاهزية مستشفيات العزل والتأكد من تواجد الأدوية والأكسجين بسبب زيادة أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الماضية .

واوضح خالد مجاهد ، أن هناك استقرار في إصابات كورونا حتي الان ويجب علي الجميع البعد عن التجمعات والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية وترك مسافات امنه مؤكدا علي ارتداء الكمامات .

التطعيمات شهر رمضان خالد مجاهد وزيرة الصحة الأدوية اصابات كورونا التوك شو

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