حذرت من التجمعات فى رمضان.. الصحة تكشف عن استعدادات الحكومة لمواجهة كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الأعلام ، إن هناك 340 مركز في مختلف محافظات الجمهورية يقومون بتطعيم المواطنين وهناك أقبل كبير علي تلقي التطعيمات ومن المتوقع أن يقل الأقبال علي التطعيمات بسبب شهر رمضان .

واضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه : وزيرة الصحة قامت بعمل العديد من الزيارات لمستشفيات الصعيد بهدف الاطمئنان علي جاهزية مستشفيات العزل والتأكد من تواجد الأدوية والأكسجين بسبب زيادة أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الماضية .

واوضح خالد مجاهد ، أن هناك استقرار في إصابات كورونا حتي الان ويجب علي الجميع البعد عن التجمعات والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية وترك مسافات امنه مؤكدا علي ارتداء الكمامات .