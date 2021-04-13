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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

البنك المركزي
البنك المركزي

تنفذ البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها علي مستوي الجمهورية، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021؛  قرار البنك المركزي المصري الخاص بتعديل مواعيد العمل داخل الجهاز المصرفي خلال شهر رمضان المبارك بواقع 4 ساعات عمل يومية.


وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن موظفي البنوك سيبدأون العمل داخل الفروع البنكية اعتبارا من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا.

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وبالنسبة لعملاء البنوك، فإنهم بموجب تعليمات البنك المركزي يستطيعون إنجاز أعمالهم وتعاملاتهم داخل الفرع البنكي من التاسعة صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا.


وبحسب تقارير مصرفية رسمية فإن عدد العاملين بالبنوك حتي ديسمبر الماضي نحو 126.044 ألف موظف علي مختلف الدرجات والمناصب الوظيفية علي مستوي 38 بنكا مصريا وفروعها علي مستوي الجمهورية.

 

ويبلغ عدد الفروع البنكية علي مستوي القري والمدن نحو  4532 فرعا لـ38 بنكا بمصر.

 

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