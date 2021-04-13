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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: لائحة دوري 99 كانت تنص على إقامة الدوري من دورين

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللائحة المقررة منذ بداية الموسم، كانت تنص على إقامة دوري الجمهورية لمواليد 1999 من دورين، وليس دورا واحدا.
 

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج ' البريمو'' عبر قناة ' Ten'': عندما توقفت المسابقة؛ تم تعطيل لائحتها القديمة، وحينما قررنا استئنافها مجددا؛ اتفقنا على أنها ستكون من دور واحد، وهو ما استلزم تطبيق لائحة جديدة تماما، نظرا لتعديل نظام البطولة.
 

وفي سياق آخر، قال عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك تعرض لظلم واضح خلال مباراة الأهلي في بطولة الجمهورية.
 

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن": "منذ بداية الموسم، اللوائح تؤكد أن فارق الأهداف هو الفيصل في حال تساوي أي فريق مع الآخر، وهو ما حدث خلال المباراة، ومن المفترض أن يفوز الزمالك بالبطولة".
 

وأكمل: "اتحاد الكرة قام بتفصيل لائحة خاصة بعد نهاية المباراة، وبعد فوز النادي الأهلي؛ تحدثوا بعد ذلك أن هناك مباراة فاصلة، وكان ذلك رد فعل طبيعي، وأن إدارة الزمالك ترفض ما حدث من اللاعب خلال المباراة".


وواصل: "سيتم فتح التحقيق مع إمام عاشور، ونرفض المساس بحق النادي الأهلي أو اتحاد الكرة المصري، ولكن نريد أخذ حقوقنا، ولا نقبل أن يخرج أي لاعب عن النص، وسيتعرض اللاعب لعقوبة قاسية".


واختتم: "أطالب اللجنة الثلاثية بتطبيق اللائحة، ومن جانبنا سنحاسب أي لاعب أخطأ في الفريق، ونحن متظلمون مما يحدث داخل اتحاد الكرة المصري، والزمالك يتبرأ من واقعة إمام عاشور".

اتحاد الكرة دورى الجمهورية الزمالك

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