هل يجب تكرار نية الصيام طول رمضان أم تكفي واحدة للشهر كله

هل يجب تكرار نية الصيام طول شهر رمضان ؟ .. قالت دار الإفتاء، إنه إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب تكرار نية الصوم في كل يوم من أيام رمضان؟ أم تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟»، أنه إذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينوِ في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.

وتابعت: أن المسألة مختلف فيها عند العلماء، فمنهم من يرى أن النية واجبة التجديد لكل يوم، ومنهم من قال تكفي نية واحدة، ومنهم من لم يشترط النية أصلًا، لكونه صيام فرض، فالأمر فيه سعة.

هل يجب تكرار نية الصيام طوال شهر رمضان

ومن جانبه قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينوِ في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول فيه: (هل يجب تكرار النية فى الصيام كل يوم؟)، أن النبي صلى الله عليه سلم قال "من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له"، واختلف العلماء فى هذا النفى المتوجه للصيام هل هو نفى صحة أو نفى كمال، فالذى قال إنه نفى صحة قال إن النية ركن من أركان الصيام لا يتأتى الصيام إلا بها، وأما الذى قال إن ذلك ليس شرطًا فى الصيام فإنه يرى قول ((لا صيام له)) أى لا صيام كامل له، وإن كان الصيام يقع فى نفسه، وهذا يسمى عند الفقهاء بشرط الصحة أو شرط الكمال.

وتابع: ذهب الإمام الشافعي الى أنه من شروط الصحة وذلك حملًا على الحديث، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه من شرط الكمال، وذلك أنه يكفى عنده الصائم أن ينوى شهر رمضان كله وتنسحب هذه النية على الشهر كله.

وأردف: فالنية التى تكون عند المؤمن هى نية شاملة تمتد فاللفظ ليس ضروريا ولكنه لاستحضار النية.

هل يشترط التلفظ بالنية فى كل يوم من ايام رمضان؟..سؤال أجاب ورد لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب مركز الأزهر قائلًا: أنه لا يشترط التلفظ بالنية فى الصيام مادام الإنسان قد نوى الصيام بقلبه، وإنما يشترط تبييت النية قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له).

وأشار الى أنه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نية مخصوصة كما ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء وذهب المالكية، الى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صح صومه ومجرد السحور نية.

النية في الصيام .. النية من الشروط والأركان الهامة لصحة الصيام، ووقت نية الصيام يبدأ من غروب الشمس حتى قبيل أذان الفجر، فإن وقعت النية في الصيام بعد الفجر لا تصح عند جمهور الفقهاء.

هل يشترط النطق بالنية للصيام

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن النية محلها القلب ولا يشترط النطق فيها باللسان، مشيرة إلى أن النية عند بعض الأئمة يجب تجديدها لكل يوم من أيام رمضان، ولا بد من تبييتها ليلًا قبل الفجر وأن يحدد الصائم صومه إذا كان فرضًا بأن يقول نويت صيام غد من شهر رمضان.

رأي الفقهاء في نية الصيام

وأضافت الفتوى ، أن بعض المذاهب ترى أن القدر اللازم من النية هو أن يعلم الإنسان بقلبه أنه يصوم غدًا من رمضان، وفي مذهب المالكية تكفي نية واحدة عن شهر رمضان كله.

ونصحت دار الإفتاء ، في فتواها المسلمين إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينو في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.