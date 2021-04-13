الوداد المغربي يدرس تفعيل بند شراء أوناجم من الزمالك

أكد تقرير مغربي أن مجلس إدارة الوداد المغربي، يدرس تفعيل بند شراء محمد أوناجم من الزمالك، قبل نهاية الموسم الجاري.

وذكرت موقع “ لو 360 سبورت” المغربي، “أن إدارة الوداد تفكر في تفعيل بند شراء محمد أوناجم من الزمالك، في ظل تألق اللاعب مع الفريق".

وأضاف الموقع المغربي، أن نادي الوداد يرغب في حسم الصفقة قبل نهاية الموسم الكروي الحالي، وذلك للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن تألق وتأقلم أوناجم بسرعة مع الوداد، هو من جعل إدارة النادي تفكر في تفعيل بندء الشراء".

كان محمد أوناجم انضم إلى الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وشارك محمد أوناجم مع الوداد في 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما، هدفين، وصنع 3 آخرين.