يا فانوس مين يشتريك..كساد في مبيعات فوانيس رمضان بسبب كورونا

بسبب "جائحة كورونا " انخفاض مبيعات فوانيس رمضان في بني سويف

شهدت ورش التصنيع وأسواق ومعارض بيع الفوانيس إقبالاً محدودًا، نظرًا للظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد نظرا لجائحة كورونا ففى مدينة بنى سويف، شهدت منافذ بيع الفوانيس ولعب الاطفال، إقبال المواطنين على شراء الفانوس الصاج، بديلاً للفانوس الصينى ورغبة من المواطنين في الشعور بروحانيات واجواء رمضان الحقيقية.

فشهر رمضان الكريم الذى تنتظره الأسرة المصرية للاحتفال بأيامه المباركة بالزينات وشراء الياميش وفوانيس رمضان ورغم ظروف وباء كورونا الذي أصاب المواطنين بالإحباط إلا أن قدوم شهر رمضان فرض عليهم أجواؤه الروحانية وشهدت أسواق ومعارض بيع الفوانيس إقبالا محدودا نظرا للظروف الاقتصادية ففى مدينة بنى سويف شهدت منافذ بيع الفوانيس ولعب الأطفال اقبال الناس على شراء الفانوس الصاج بديلا للفانوس الصيني ورغبة من المواطنين الشعور بروحانيات واجواء رمضان الحقيقية.

إقراايضا :

صدي البلد التقي وبائعي الفوانيس في البداية يقول سيد محمد سيد صاحب معرض الفوانيس نعمل فى صناعة الفانوس الصاج من 14 سنه ونقوم بعرض المنتجات سنويا مع قدوم الشهر الكريم ويتراوح سعر الفانوس الصاج من 15 الى 60 جنيها وحسب الظروف الاقتصادية للمواطن ويتميز الفانوس الصاج بانه بتاع زمان ولدى زبائن لا يشترون الفانوس الصينى ويفضلون فانوس رمضان صناعة مصرية .

وأضاف حسن جابر ان معدل المبيعات انخفض بنسبة 30 فى الميه بسبب كورونا التى ضربت أسواق البيع والشراء ونصنع الفانوس فى مصنعنا بشرق النيل بخامات مصريه ونشغل فرص عمل كثيرة ونعرض الفانوس الكبير والصغير وبأسعار متفاوتة فبعض الاسر تفضل شراء فانوس صغير لأطفالهم من 5 الى 10 جنيهات بينما تقوم بعض الأسر بشراء فانوس كبير الحجم و اعلقه فى الشارع او البلكونه احتفالا بشهر رمضان وأضاف نعرض ايضا المفارش و الخيميات والبافات الرمضانية بأسعار رخيصة

فيما قال محمود طه شاب جامعى احرص سنويا على شراء فانوس رمضان ابتهاجا بالشهر الكريم وتقوم بالتجول بين المحلات والمعارض لشراء فانوس رمضان فوالدى عودنا دائما الاحتفال بالشهر الكريم وينتظر قدوم رمضان لتعليق الزينات واحبال النور وشراء الفوانيس لإحياء الأجواء الرمضانية.

ورغم ظروف كورونا وحالة الركود التى أصابت اسواق البع والشراء الا ان روحانيات واجواء رمضان تفرض علينا الاهتمام بشراء الخيميات والفوانيس وأن الأسعار معقوله نسبيا فهناك أنواع مختلفة من الفوانيس وبأسعار مختلفة وافضل الفانوس الصاج تعبيرا عن الشهر الكريم وكما يحتفل جدى وجدتى بشراء الفانوس المصرى المعروف.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أفتتح، الخميس الماضي، معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية والاستهلاكية، ضمن خطة المحافظة لاستقبال الشهر الكريم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك.