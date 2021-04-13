لهذا السبب.. الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الصيام

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: إن الفترة القادمة تشهد هدوءً كبيرا في سرعات الرياح وارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة تكون ملحوظة مع بداية الأسبوع القادم، وحتى تلك الارتفاعات قد تكون أمرا طبيعيا للغاية خلال تلك الفترة.

وأضاف “محمود شاهين”، خلال حواره في برنامج “الآن" المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تصل درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة اليوم لـ 24-25 درجة و20-22 درجة على السواحل الشمالية، و26-28 درجة على جنوب البلاد على أن تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة مع بداية الأسبوع القادم.

وأشار "شاهين"، إلى أنه يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم بنحو درجتين على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية مقارنة بالـ 72 ساعة الماضية والتي شهدت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وأكد، أنه يحذر جميع المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة أثناء الصيام حتى لا يفقد كمية كبيرة من المياه خاصة لأصحاب أمراض الضغط، مؤكدا ضرورة متابعة النشرات الجوية خلال ساعات الصيام.

وأوضح، أن هناك منخفض جوي تتأثر به البلاد قادم من الصحراء الليبية للصحراء الغربية يعمل على ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.