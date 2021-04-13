الفئات المعرضة للخطر.. إعلان عاجل حول لقاح كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات في بريطانيا اليوم الثلاثاء بدء تطعيم جميع من هم فوق سن الـ 50 والفئات المعرضة لخطر.

وقالت الحكومة إن بريطانيا توفر جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا لجميع الذين يتجازون 50 عاماً حيث بدأت حملة التطعيم بلقاح مودرنا في إنجلترا اليوم مضيفة أنها ستطعم كل البالغين بحلول نهاية يوليو.

وتشهد بريطانيا واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد إسرائيل من حيث عدد السكان الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان: "سنمضي قدماً الآن في استكمال الجرعات الثانية الأساسية وإحراز تقدم نحو هدفنا بتوفير اللقاح لجميع البالغين بحلول نهاية يوليو".