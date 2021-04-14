بسبب خلافات الجيرة .. إصابة عامل برش خرطوش على يد جاره بالدقهلية

أصيب عامل برش خرطوش إثر تعدي جاره عليه بالضرب بفرد خرطوش بسبب خلافات الجيرة بينهما بقرية " ميت طريف" مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية

وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من مستشفي دكرنس العام بوصول المدعو "محمد محمد جاد السيد قورة " 41 عاماً، ومقيم قرية " ميت طريف " دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيسر ( إدعاء تعدی ).

بإنتقال الضباط والفحص وسؤاله إتهم المدعو " أحمد م. ال. أ " ۳۷ سنة ،عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح ناري " فرد خرطوش " بحوزته ، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم " فرد خرطوش تم التحفظ عليه "

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٥٩٧ لسنة ٢٠٢جنح مركز دكرنس ، وجار العرض على النيابة العامة .