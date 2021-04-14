بسبب خلافات الجيرة .. إصابة عامل برش خرطوش على يد جاره بالدقهلية
أصيب عامل برش خرطوش إثر تعدي جاره عليه بالضرب بفرد خرطوش بسبب خلافات الجيرة بينهما بقرية " ميت طريف" مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية
وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من مستشفي دكرنس العام بوصول المدعو "محمد محمد جاد السيد قورة " 41 عاماً، ومقيم قرية " ميت طريف " دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيسر ( إدعاء تعدی ).
بإنتقال الضباط والفحص وسؤاله إتهم المدعو " أحمد م. ال. أ " ۳۷ سنة ،عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح ناري " فرد خرطوش " بحوزته ، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة
وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم " فرد خرطوش تم التحفظ عليه "
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٥٩٧ لسنة ٢٠٢جنح مركز دكرنس ، وجار العرض على النيابة العامة .