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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة: وفاة 20 مواطنًا و3 إصابات بحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس بأسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلي مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، موقع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل بطريق أسيوط البحر الأحمر عند الكيلو 103 والذى اسفر عن مصرع 12 شخصا واصابة 4 اخرين نتيجة تفحم الأتوبيس والسيارة وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى وفقا للمعلومات الاولية.


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.


وعلى الفور توجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث والاستعانة بعدد 25 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى  ونقل الجثث للمستشفيات وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا  للتزاحم وجار رفع السيارة والأتوبيس وإنقاذ باقى الركاب.


كما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم موجهاً بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.. رافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس  نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية والعميد إيهاب الألفى مدير إدارة المرور.


ووجّه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحادث ونقل المصابين باستغلال كافة الإمكانات المتاحة .

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