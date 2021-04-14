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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذبح وتوزيع لحوم "30 عجل" على أهالي وأسر محافظة بني سويف

ذبح وتوزيع لحوم 30 رأس ماشية على أهالي وأسر محافظة بني سويف

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

أعلنت جمعية الأورمان عن ذبح وتوزيع لحوم 30 عجل على أهالي وأسر محافظة بني سويف الأكثر احتياجاً ، حيث سيتم الذبح تزامناً مع شهر رمضان الكريم , وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم .


وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية خصصت" 30"  عجل بلدى سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة بني سويف . 


وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدأ مع أول أيام الشهر الكريم ويتم توزيع اللحوم طوال الشهر الكريم على القرى الأكثر احتياجاً ، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة .

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وأشار شعبان أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة بني سويف وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة . 


يذكر أن الذبح توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .

وفي نفس السياق   أعلنت احسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، اليوم الأربعاء، أن المديرية ستقوم خلال اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم للبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين لمديرية التضامن الاجتماعي بواقع 10 الاف وجبه يومياً يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

وأشارت أبو زيد إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، وأن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا  خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف أن هناك 50 الف كرتونه تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان  ومصر الخير للوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

 

الأورمان محافظة بني سويف اللحوم لحوم عجل شهر رمضان الكريم فطار توزيع كراتين ذبح ماشية

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