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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شهادة التخرج "قرطاس طعمية" .. صورة صادمة تحبط الطلاب على السوشيال ميديا

شهادة تخرج
شهادة تخرج

ما بين الصدمة والسخرية، استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لشهادة تخرج شاب من خريجي كلية الألسن جامعة عين شمس، مستخدمة كغلاف للطعام "طعمية"، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين، من خريجي الجامعة، معبرين عن ما وقع عليهم من إحباط، بينما لاقى البعض الأمر بسخرية.

فجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي: "الشهادة معمول منها نسخة مش حاجة ظريفة انك تحبط طالب.. السلبية عمرها ما كانت سبيل للهزار وربنا مش بيضيع تعب مجتهد "، "والله لو معايا حتى لو مش هشتغل، لأعلقها قدامي أربعة وعشرين ساعة"، "البوست محبط للبعض شيلوه أحسن".

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وجدير بالذكر أنه يقضي الطلاب في مصر بالتعليم الجامعي 4 سنوات لمعظم الجامعات، فيما يقضي البعض 6 أو 7 سنوات لكليات القمة الهندسة والطب، وينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل، فأول المستندات التى يطلبها أرباب العمل تكون شهادة التخرج، لذا نستعرض في التقرير التالي خطوات استخراج شهادة التخرج. 

 

خطوات استخراج شهادة التخرج لجامعة عين شمس

 

- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب من خلال هذا الرابط هنا 

 

- ملء جميع البيانات والتأكد من صحتها. 

 

- الضغط على إرسال ليقوم بإرسال الطلب.

 

- ستظهر رسالة للطالب بالتأكيد.

 

- يرجى مراجعة الإيميل الخاص بالطالب خلال 48 ساعة من تاريخ التسجيل لمعرفة حالته.

 

- بعد وصول الإيميل يتمكن الطالب للذهاب إلى القطاع الذي يريد منه الخدمه بالكلية ودفع رسوم الخدمة واستلام الشهادة. 

 

خطوات استخراج شهادة التخرج لجامعة حلوان

 

 - إخلاء طرف من شئون الطلاب.

 

-  إحضار عدد 3 صور شخصية.

 

- عدد 2 شعار جامعة فئة 5 جنيهات.

 

- دمغة فئة 1 جنيه.

 

- رسوم استخراج 2 شهادة.

جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة حلوان الهندسة سوق العمل السوشيال ميديا

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