وكيل إعلام النواب يوجه 3 رسائل لصانعى المسلسلات الدرامية والإعلانات

قال نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن شهر رمضان يحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور وخاصة فى ظل وجود أعمال فنية فتزيد نسب المشاهدات ويزيد الإقبال على المسلسلات الدرامية وذلك يجب الاهتمام بتقديم محتوى محترم يلقى اعجابا ويقدم رسالة هادفة للجمهور.



واكد "مصطفى" لـ"صدى البلد"، أن الفترة الاخيرة شهدت اقبالا كبيرا على مسلسل الاختيار الذى تصدى للفكر المتطرف وارتقى بالوعي والثقافة للمجتمع لافتا أن المسلسل أصبح كتابا مقروءا ومشروحا وموضحا ينشر أعمالا مكتوبة باحترافية ويخدم مصالح مصر الوطنية من خلال تكنولوجيا حديثة.

وتابع النائب حديثه:" أشاهد اجواء بمسلسل الاختيار لم اتخيل مشاهدتها حول تعامل الأشخاص داخل الجماعة وحجم ما أصابهم من غرور والفن بيوضح ويوصل الصورة من خلال الأغنية والتمثال واللوحة ويجب الاعتراف بكوننا أصبحنا نتابع الشاشات أكثر من القراءة وذلك يجعل هناك مسؤولية اكبر على صانعى الأعمال الفنية".

وأشار النائب الى أن الإعلانات تؤدى دورا كبيرا مثل اعلان انا ابن مصر وغيره الذي يزرع الحب والتفاؤل فى قلوب المصريين، مطالبا بضرورة أن يكون هناك توازن اعلاني ولا يجب أن يكون الاعلان طويل المدة حتى لا يمل منه المشاهدون.



واكد النائب على ضرورة خلو الأعمال الفنية من مسلسلات درامية وغيرها من مشاهد تحفز على العنف والكراهية والتأكيد على الأعمال الترفيهية الجاذبة للجميع والأعمال البطولية صاحبة الرسالة والرؤية.