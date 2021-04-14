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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يستعد للحصول علي رخصه التدريب بالامارات

صدى البلد

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق مجموعة من الصور خلال تواجده في دوله الامارات ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر عصام الحضري في الصور وهو يجري اختبارا، وعلق عليها قائلا: "من اختبارات B  في بلدي الثانية الامارات للاتحاد الاسيوي للحصول علي رخصه التدريب .. دعواتكم".

 

كان عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق دافع عن الخطأ الذي ارتكبه شريف إكرامي في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي الذي تسبب في إحراز الهدف الأول للفريق المغربي.

 

وكتب عصام الحضري تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “كل الدعم لشريف إكرامي".

 

وأضاف عصام الحضري: “لا يوجد حارس مرمي بدون أخطاء وأنا واحد منهم أفضل حراس المرمي في العالم يخطئون وهذا وارد في كرة القدم".

 

وتابع عصام الحضري: “اتمرن كويس واقفل ودانك من أي هجوم عليك بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف”.

شريف إكرامي موقع التواصل الاجتماعي بيراميدز والرجاء عصام الحضري صور عصام الحضري

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