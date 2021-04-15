بدون أدوية.. أعشاب تساعد في علاج النسيان عند الأطفال

قد تساعد بعض الأعشاب والتوابل في علاج النسيان عند الأطفال ، وقد يكون بعضها موجودًا بالفعل في الثلاجة أو المخزن، تمت دراسة العديد من هذه الأعشاب والتوابل لتأثيرها على علاج النسيان.

فيما يلي نظرة على بعض الأعشاب لعلاج النسيان عند الأطفال وفقا لما كشفه موقع verywellmind.

- المريمية

من التوابل المعروفة برائحتها النفاذة قد تحسن المريمية أيضًا الإدراك وتساعد في علاج النسيان عند الأطفال لأنها تحتوي على مركبات قد تكون مفيدة للوظيفة الإدراكية والعصبية.

فيمكنك إضافة المريمية إلى الدجاج المشوي أو الديك الرومي أو صلصة الطماطم أو في حساء الفاصوليا البيضاء، يمكن أيضًا تناول المريمية في شكل شاي.

-الكركم

يحتوي على مركب يسمى الكركمين ، والذي له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات عاملان قد يفيدان صحة الدماغ والصحة العامة، يحمي الكركم من صحة الدماغ عن طريق منع انهيار الخلايا العصبية في الدماغ، و يمكنك إضافة الكركم إلى البطاطس المقلية والشوربات وأطباق الخضار.

-الجينسنغ

أحد أشهر النباتات في طب الأعشاب ، ويحتوي على مواد كيميائية مضادة للالتهابات تسمى الجينسينوسيدات، وفقًا لمراجعة نُشرت في عام 2018 ، لاحظ العلماء أن الجينسينوسيدات قد تساعد في تقليل مستويات بيتا أميلويد في الدماغ في الدراسات المعملية الأولية.

