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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي.. وزير التموين يتفقد شركة الدلتا للسكر

صدى البلد

وصل  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  يرافقة  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ  مصنع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ  وكان فى استقبالهم الدكتور  أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر  والعضو المنتدب ،حيث تم تطوير   ورفع كفاءة طاقة  تشغيل المصنع  لزيادة معدلات الانتاج .

ويأتى تطوير مصنع شركة  الدلتا للسكر  تنفيذا لتوجيهات  القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية  الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة وذلك تحت إشراف وزير التموين .

واستعرض  الدكتور  أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر  والعضو المنتدب  خطة تطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع  من 14 الف طن بنجر الى 21  الف طن بنجر يوميا  تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين  .

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