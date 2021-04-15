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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع رجيم لحرق الدهون فى رمضان جربيه بنفسك

صدى البلد

رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بدون رجيمات قاسية وحرق ونسف الدهون بسرعه بأسرع رجيم متوازن يمكنه مشاعدتك على التخلص من دهون البطن والارداف بدون حرمان إليك خطة الرجيم ل10أيام يقدمها موقع برايت سايد 

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إليك خطة الرجيم:

الإفطار 

اليوم الاول

2 شريحة فيليه مشوي +5 ملاعق مكرونة أو أرز +طبق سلطة خضراء 

اليوم الثانى 

ربع فرخة مشوية + طبق خضار سوتيه +4 ملاعق أرز +طبق شوربة خضار 

اليوم الثالث والرابع 


2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة  +طبق سلاطة 


اليوم الخامس والسادس


طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأو +ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة 

اليوم السابع 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بين الافطار والسحور 
ثمرة فاكهة

السحور

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

كوب زبادي خالي الدسم + ثمرة فاكهة +بيضة مسلوقة 

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سن 
أو
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون

 

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون بين الافطار والسحور

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