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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 16-4-2021

العملات -العربية
العملات -العربية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 

وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.98 جنيه للشراء و 52.10 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21.71 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.
 

العملات العربية البنك الاهلي سعر صرف الجنيه المصري جنيه

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