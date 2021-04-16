أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 16-4-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى



وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.98 جنيه للشراء و 52.10 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21.71 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

