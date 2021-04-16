عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حصاد الأزهر في أسبوع.. نشاط كبير للإمام الأكبر وقرارات جديدة للعاملين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

شهدت مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث مهمة ونشاط كبير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
 

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بحلول شهر رمضان 
تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.

للمزيد من هنا

ماذا قال شيخ الأزهر والعلماء عن الشيخ الشعراوي في ذكرى ميلاده؟

يقع فيه الكثيرون.. الأزهر يحذر من فعل محرم عند الإفطار والسحور في رمضان

الإمام الأكبر ينعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، والذي وافته المنية.

للمزيد من هنا

شيخ الأزهر: خيرية أمة الإسلام مرهونة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شرح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معنى قولِه تعالى " لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا".

وقال شيخ الأزهر، خلال الحلقة الثالثة ببرمانجه الرمضاني "الإمام الطيب"، إن معنى الآية “أنكم ستشهدون يومَ القيامة على الناسِ بأعمالِهمُ التي انحرفوا بها عن نهجِ الصراطِ المستقيمِ”.

للمزيد من هنا

فوز مدرس بهندسة الأزهر بتمويل برنامج "منح ما بعد الدكتوراة" من أكاديمية البحث العلمي
فاز البحث المقدم من الدكتور  علي ناصر عبد الله، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بتمويل من برنامج منح ما بعد الدكتوراه المشترك بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي وذلك بقيمة مائتين وخمسين ألف جنيهٍ.

للمزيد  من هنا

 

مرصد الأزهر يثمن دعم مؤتمر الأساقفة لمسلمي فرنسا عقب سلسلة الاعتداءات العنصرية ضدهم
أصدر مؤتمر أساقفة فرنسا، بيانًا في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإرهابية العنصرية ضد مسلمي فرنسا، أعرب خلاله عن تضامنه معهم.

كما تمنى المؤتمر في بيانه بأن يتمكن شركاء الوطن المسلمون من قضاء شهر الصوم في سلامٍ وأخوَّة، داعيًا المسحيين الكاثوليك في فرنسا إلى إظهار تعاطفهم وتشجيعهم لجيرانهم من المسلمين.

للمزيد  من هنا

 

شيخ الأزهر: ما استقرت عليه الأمة من قول أو عمل هو المعيار الحاسم في الأمور الخلافية
استكمل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الحلقة الثانية من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، حديثه عن صفات الأمة الإسلامية، حيث تحدث فضيلته عن الصفة الثانية وهي "الوسطية" والتي نقرؤها في قولِه تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" [البقرة: 143]، والتي تمهد بدورها: «للشهادة على الناس»، موضحا أن النبيُّ صلي الله عليه وسلم قد فسر «الوسط» بأنه «العدل»؛ بما يعني أن الأمة الوسط: هي الأمة التي تتصف بصفة «العدل»، وسمي «الوسط» عدلا؛ لأنه نقطة متوسطة تمام التوسط بين طرفين، وإذا كان الوسط هو العدل؛ فهو مستلزم بالضرورة معنى الخيرية والأفضلية. 
للمزيد من هنا

 

حظر الظهور في الإعلام ونشر القرارت على مواقع التواصل
أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف ، منشورا بشأن ضوابط التعامل مع وسائل الإعلام وحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي فيما يخص العمل.

وقال الضويني ، إنه نظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام بعض العاملين بالأزهر ، بنشر أخبار أو صور أو معلومات وبيانات تتعلق بطبيعة عملهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفي إطار الإلتزام بالسلوك الوظيفي القويم داخل العمل وخارجه ، وفي إطار إرساء معايير أخلاقية وقواعد أساسية لآداب الوظيفة العامة للإرتقاء بالأداء المؤسسي ، وحرصا على مصلحة العمل وتنظيم العلاقة الوظيفية بين الأزهر والعاملين به تقرر صدور عدد من القرارات المهمة وهي:

للمزيد من هنا

 

شيخ الأزهر: الإسلام دين الوسطية.. والأمة الإسلامية مسؤولة عن قيادة الإنسانية وتصحيح مسيرتها

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الهدف من برنامجه الرمضاني هذا العام أمران، الأول أنْ يزدادَ المسلمُ عِلمًا بأن مبادئَ الدِّينِ الإسلامي، تُحـــــقِّــــقُ -نظريًّا وعمليَّا- سعادةَ الفردِ وسعادةَ المجتمعِ، في الدُّنيا والآخرةِ.

وأوضح فضيلته خلال الحلقة الأولى من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، ان الأمرُ الثاني أنْ يقتنعَ غيرُ المسلمِ -مِمَّن يشاهد البرنامج- أنَّ الإسلامَ ليس كما يصوِّرُه أعداؤه: دينَ دماءٍ وحروبٍ وتضييقٍ على مُعتنقِيه، وإنَّما هو -على العكسِ- دينُ سَلامٍ وتعاونٍ وتسامُحٍ ورحمةٍ مُتبادَلةٍ بينَ النَّاسِ، بل وبين الحيوانِ والنباتِ والجمادِ، شأنُه في ذلك شأنُ سائرِ الأديانِ الإلهيَّةِ السابقةِ في الرحمة بالخلق، وانتشالِ الإنسان من أوحالِ الضَّلالِ، وهدايتِه للتي هي أقومُ، كلما تفرَّقَت به السُّبلُ، واشتبهَت عليه المسالكُ، وضاعَ الطريقُ من تحتِ قدمَيه.

للمزيد من هنا

 

الأزهر يعلن تطبيق اختبارات شفوية في اللغة الإنجليزية بالمعاهد
وافق الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تطبيق اختبار شفهي لمادة اللغة الإنجليزية شهريا على سنوات النقل "ابتدائي، إعدادي، ثانوي" في جميع المعاهد الأزهرية "عادي، نموذجي، خاص" من العام المقبل 2021-2022 على ألا يضاف للمجموع لحين تدريب كافة المعلمين والموجهين وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.

للمزيد  من هنا

الأزهر يعلن إطلاق مسلسل نور وبوابة التاريخ للدول الناطقة بالبرتغالية
أطلق الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، مسلسل "نور  وبوابة التاريخ" النسخة البرتغالية الموجهة للبرازيل والدول الناطقة بالبرتغالية طوال شهر رمضان المعظم.

للمزيد  من هنا

 

شيخ الأزهر يوجه بمضاعفة الإعانات الشهرية المستحقة لـ 100 ألف أسرة خلال شهر رمضان
وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب الـ(100) ألف أسرة، من مستحقي الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

للمزيد من هنا

 

الإمام الأكبر يهدي الرئيس التونسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية
 أهدى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، خلال استقباله بمشيخة الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلته مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الرابع من فبراير ٢٠١٩.

للمزيد من هنا

 

الرئيس التونسي وشيخ الأزهر يتفقان على تشكيل لجنة لخدمة الثقافة الإسلامية
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس قيس سعَيّد، رئيس الجمهورية التونسية، بمقر مشيخة الأزهر ظهر اليوم الأحد، للتباحث حول أبرز قضايا العالم العربي والإسلامي، وأوجه التعاون بين الأزهر الشريف والجمهورية التونسية في المجالات العلمية والثقافية.

للمزيد  من هنا

الأزهر رمضان الزكاة الرئيس السيسي البحث العلمي الإمام الاكبر

ترشيحاتنا

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ الغنيمي بـ الشرقية

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي عن دعم ايني الإيطالية لتوسيع أنشطتها في مصر

محمد صلاح في خطر .. هاري كين يستهدف صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

بث مباشر .. خطبة الحرمين الشريفين والسديس يخطب من المسجد الحرام

حادث مروع.. شاهد لحظة تصادم أكثر من 30 سيارة بالجزائر

قمة اليد .. صراع بين الأهلي والزمالك من أجل لقب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

محمد عويس.. من الخمور لـ الدروس الدينية حتى اغتيال الشهيد محمد مبروك

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

غلق المحلات المخالفة للتوقيت الصيفي بداية من الغد

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ