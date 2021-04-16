حصاد الأزهر في أسبوع.. نشاط كبير للإمام الأكبر وقرارات جديدة للعاملين

شهدت مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث مهمة ونشاط كبير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بحلول شهر رمضان

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.

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الإمام الأكبر ينعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، والذي وافته المنية.

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شيخ الأزهر: خيرية أمة الإسلام مرهونة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شرح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معنى قولِه تعالى " لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا".

وقال شيخ الأزهر، خلال الحلقة الثالثة ببرمانجه الرمضاني "الإمام الطيب"، إن معنى الآية “أنكم ستشهدون يومَ القيامة على الناسِ بأعمالِهمُ التي انحرفوا بها عن نهجِ الصراطِ المستقيمِ”.

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فوز مدرس بهندسة الأزهر بتمويل برنامج "منح ما بعد الدكتوراة" من أكاديمية البحث العلمي

فاز البحث المقدم من الدكتور علي ناصر عبد الله، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بتمويل من برنامج منح ما بعد الدكتوراه المشترك بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي وذلك بقيمة مائتين وخمسين ألف جنيهٍ.

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مرصد الأزهر يثمن دعم مؤتمر الأساقفة لمسلمي فرنسا عقب سلسلة الاعتداءات العنصرية ضدهم

أصدر مؤتمر أساقفة فرنسا، بيانًا في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإرهابية العنصرية ضد مسلمي فرنسا، أعرب خلاله عن تضامنه معهم.

كما تمنى المؤتمر في بيانه بأن يتمكن شركاء الوطن المسلمون من قضاء شهر الصوم في سلامٍ وأخوَّة، داعيًا المسحيين الكاثوليك في فرنسا إلى إظهار تعاطفهم وتشجيعهم لجيرانهم من المسلمين.

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شيخ الأزهر: ما استقرت عليه الأمة من قول أو عمل هو المعيار الحاسم في الأمور الخلافية

استكمل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الحلقة الثانية من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، حديثه عن صفات الأمة الإسلامية، حيث تحدث فضيلته عن الصفة الثانية وهي "الوسطية" والتي نقرؤها في قولِه تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" [البقرة: 143]، والتي تمهد بدورها: «للشهادة على الناس»، موضحا أن النبيُّ صلي الله عليه وسلم قد فسر «الوسط» بأنه «العدل»؛ بما يعني أن الأمة الوسط: هي الأمة التي تتصف بصفة «العدل»، وسمي «الوسط» عدلا؛ لأنه نقطة متوسطة تمام التوسط بين طرفين، وإذا كان الوسط هو العدل؛ فهو مستلزم بالضرورة معنى الخيرية والأفضلية.

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حظر الظهور في الإعلام ونشر القرارت على مواقع التواصل

أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف ، منشورا بشأن ضوابط التعامل مع وسائل الإعلام وحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي فيما يخص العمل.

وقال الضويني ، إنه نظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام بعض العاملين بالأزهر ، بنشر أخبار أو صور أو معلومات وبيانات تتعلق بطبيعة عملهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفي إطار الإلتزام بالسلوك الوظيفي القويم داخل العمل وخارجه ، وفي إطار إرساء معايير أخلاقية وقواعد أساسية لآداب الوظيفة العامة للإرتقاء بالأداء المؤسسي ، وحرصا على مصلحة العمل وتنظيم العلاقة الوظيفية بين الأزهر والعاملين به تقرر صدور عدد من القرارات المهمة وهي:

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شيخ الأزهر: الإسلام دين الوسطية.. والأمة الإسلامية مسؤولة عن قيادة الإنسانية وتصحيح مسيرتها

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الهدف من برنامجه الرمضاني هذا العام أمران، الأول أنْ يزدادَ المسلمُ عِلمًا بأن مبادئَ الدِّينِ الإسلامي، تُحـــــقِّــــقُ -نظريًّا وعمليَّا- سعادةَ الفردِ وسعادةَ المجتمعِ، في الدُّنيا والآخرةِ.

وأوضح فضيلته خلال الحلقة الأولى من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، ان الأمرُ الثاني أنْ يقتنعَ غيرُ المسلمِ -مِمَّن يشاهد البرنامج- أنَّ الإسلامَ ليس كما يصوِّرُه أعداؤه: دينَ دماءٍ وحروبٍ وتضييقٍ على مُعتنقِيه، وإنَّما هو -على العكسِ- دينُ سَلامٍ وتعاونٍ وتسامُحٍ ورحمةٍ مُتبادَلةٍ بينَ النَّاسِ، بل وبين الحيوانِ والنباتِ والجمادِ، شأنُه في ذلك شأنُ سائرِ الأديانِ الإلهيَّةِ السابقةِ في الرحمة بالخلق، وانتشالِ الإنسان من أوحالِ الضَّلالِ، وهدايتِه للتي هي أقومُ، كلما تفرَّقَت به السُّبلُ، واشتبهَت عليه المسالكُ، وضاعَ الطريقُ من تحتِ قدمَيه.

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الأزهر يعلن تطبيق اختبارات شفوية في اللغة الإنجليزية بالمعاهد

وافق الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تطبيق اختبار شفهي لمادة اللغة الإنجليزية شهريا على سنوات النقل "ابتدائي، إعدادي، ثانوي" في جميع المعاهد الأزهرية "عادي، نموذجي، خاص" من العام المقبل 2021-2022 على ألا يضاف للمجموع لحين تدريب كافة المعلمين والموجهين وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.

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الأزهر يعلن إطلاق مسلسل نور وبوابة التاريخ للدول الناطقة بالبرتغالية

أطلق الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، مسلسل "نور وبوابة التاريخ" النسخة البرتغالية الموجهة للبرازيل والدول الناطقة بالبرتغالية طوال شهر رمضان المعظم.

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شيخ الأزهر يوجه بمضاعفة الإعانات الشهرية المستحقة لـ 100 ألف أسرة خلال شهر رمضان

وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب الـ(100) ألف أسرة، من مستحقي الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

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الإمام الأكبر يهدي الرئيس التونسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية

أهدى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، خلال استقباله بمشيخة الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلته مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الرابع من فبراير ٢٠١٩.

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الرئيس التونسي وشيخ الأزهر يتفقان على تشكيل لجنة لخدمة الثقافة الإسلامية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس قيس سعَيّد، رئيس الجمهورية التونسية، بمقر مشيخة الأزهر ظهر اليوم الأحد، للتباحث حول أبرز قضايا العالم العربي والإسلامي، وأوجه التعاون بين الأزهر الشريف والجمهورية التونسية في المجالات العلمية والثقافية.

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