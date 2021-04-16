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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة متعفنة وخنق حول الرقبة

قاتلا المسنة داخل فيلتها بالهرم: كنا فاكرينها غنية ولقينا 700 جنيه بس

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق وصديقه ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل مسنة داخل فيلتها بالهرم لسرقتها.

 

واعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة حيث قالا: كنا فاكرينها غنية وملقيناش غير ٧٠٠ جنيه وتليفونات.. وأضاف المتهمان انهما نظرا لاحتياجهما للمال قررا الدخول الي فيلا المسنة وسرقتها لعلمهما باقامتها بمفردها وبالفعل نجحا في الدخول إلى الفيلا وأثناء البحث عن مبالغ مالية شعرت بهما وحاولت الاستغاثة فقام أحدهما بتقييدها وقام الآخر بخنقها حتى فارقت الحياة فاستوليا على مبلغ ضئيل وهواتف محمولة وفرا هاربين.


وكلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة بعدما اسفرت المناظرة الاولية عن اصابتها باثار خنق حول الرقبة.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلتها في الهرم حيث تبين أن السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة، ونجحت في ضبط المتهمين. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أهالي حدائق الأهرام بانبعاث رائحة كريهة من داخل فيلا تقيم بها سيدة مسنة بمفردها، انتقلت على الفور قوات من قسم شرطة الهرم وتبين العثور على مالكة الفيلا جثة هامدة وفي حالة بداية تعفن وتبين وجود شبهة جنائية في الحادث نتيجة ملاحظة آثار خنق حول الرقبة.

 

فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إجراء التحريات اللازمة لحل لغز الجريمة، وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

 

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها تقطن بالفيلا بمفردها، قام فريق البحث بمناقشة عدد من جيران المجني عليها بالإضافة إلي مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الفيلا والشوارع المؤدية إليها حتى تم التوصل إلي هوية الجناة.

 

وشرحت التحريات أن المتهم الرئيسي سائق توك توك استعان بصديقه لسرقة المجني عليها اعتقادا في امتلاكها أموال طائلة كونها تقيم بفيلا، واقتحم المتهمان الفيلا إلا أن المجني عليها شعرت بهما وحاولت مقاومتهما فقتلاها خنقا ثم بحثا في أرجاء المنزل عن مبالغ مالية لم يتمكنا من العثور سوى على مبلغ 700 جنيه فاستوليا عليه بالإضافة إلى الاستيلاء على هواتف محمولة وفرا هاربين إلا أنه بعد يومين من ارتكاب الجريمة اكتشفت الأهالي الواقعة وأبلغوا الشرطة.

 

ونجحت التحريات في التوصل إلى المتهمين من خلال كاميرات المراقبة وتتبع الهواتف المسروقة ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

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