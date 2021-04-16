بالأسماء .. حكام قمة الأهلي والزمالك يخضعون إلى مسحة كورونا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن قائمة بأسماء الحكام والمساعدين المقرر خضوعهم اليوم الجمعة، إلى مسحة كورونا تمهيدا لاختيار طاقم مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويلتقى النادى الأهلي،غريمه التقليدي نادي الزمالك،بعد غد “الأحد”،في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وقال المصدر إن الثنائي الدولي محمود البنا ومحمد عادل سوف يخضعان إلى مسحة كورونا تمهيدا لاختيار أحدهما لإدارة قمة رمضان بين الأهلي والزمالك.

وأضاف أن قائمة الحكام المساعدين المرشحين للمشاركة فى إدارة مباراة القمة تشمل: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وسمير جمال وتحسين أبو السادات ويوسف البساطي.

ويخضع اليوم الجمعة طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك،لإجراء مسحة كورونا تمهيدا لإدارة اللقاء المرتقب بعد غد الأحد.

وتستعد لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة للإعلان عن طاقم حكام قمة رمضان فور ظهور نتيجة مسحة فيروس كورونا.