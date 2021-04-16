دراسة : الخمول والكسل يزيد من فرص إصابة فيروس كورونا

نصائح لممارسة الرياضة

كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون امريكيون، انه ترتبط قلّة ممارسة الرياضة بزيادة درجة حدّة الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي خطر الوفاة منه.

ممارسة الرياضة والإصابة بفيروس كورونا



وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه جريت نتائج الدراسة على حوالي نحو 50 ألف مريض؛ حيث شملت 48440 بالغًا مصاباً بعدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وكانوا غير نشيطين بدنياً لمدة عامين على الأقل قبل إصابتهم بالفيروس.



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وأفاد الباحثون، أن الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل دائم كانوا أكثر عرضة لدخول المستشفى والبقاء تحت العناية المركزة وبالتالي للوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بخلاف المرضى الذين مارسوا النشاط البدني.



وأوضح الباحثون، أن الخمول البدني شكّل أهم عامل خطر في زيادة الإصابة بفيروس كورونا، بالمقارنة مع عوامل الخطر الأخرى كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.





وأفاد الباحثون، أنه يعتبر التقدم في السن وبعض الأمراض الموجودة مسبقاً كالسكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية أن تزيد من الإصابة بفيروس كورونا.



وبلغ متوسط عمر مرضى العينة المشمولة بالدراسة 47 سنة، ثلثهم تقريباً من النساء (62%). وفي المتوسط ، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 31، أي أعلى بقليل من عتبة السمنة.



وبعد مراعاة الاختلافات بسبب العمر والعرق والأمراض المصاحبة ، تبيّن أن الأشخاص الخاملين من المصابين كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى عند إصابتهم بفيروس كورونا بأكثر من الضعف مقارنة بالأكثر نشاطاً.