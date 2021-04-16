عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لممارسة الرياضة

دراسة : الخمول والكسل يزيد من فرص إصابة فيروس كورونا

علاقة ممارسة الرياضة
علاقة ممارسة الرياضة والإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون امريكيون، انه ترتبط قلّة ممارسة الرياضة بزيادة درجة حدّة الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي خطر الوفاة منه.

 

ممارسة الرياضة والإصابة بفيروس كورونا


وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه جريت نتائج الدراسة على حوالي نحو 50 ألف مريض؛ حيث شملت 48440 بالغًا مصاباً بعدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وكانوا غير نشيطين بدنياً لمدة عامين على الأقل قبل إصابتهم بالفيروس.

إقرأ ايضا | علاقة خطيرة بين فيروس كورونا وأمراض القلب

وأفاد الباحثون، أن الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل دائم كانوا أكثر عرضة لدخول المستشفى والبقاء تحت العناية المركزة وبالتالي للوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بخلاف المرضى الذين مارسوا النشاط البدني.

وأوضح الباحثون، أن الخمول البدني شكّل أهم عامل خطر في زيادة الإصابة بفيروس كورونا، بالمقارنة مع عوامل الخطر الأخرى كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.



وأفاد الباحثون، أنه يعتبر التقدم في السن وبعض الأمراض الموجودة مسبقاً كالسكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية أن تزيد من الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغ متوسط عمر مرضى العينة المشمولة بالدراسة 47 سنة، ثلثهم تقريباً من النساء (62%). وفي المتوسط ، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 31، أي أعلى بقليل من عتبة السمنة.

وبعد مراعاة الاختلافات بسبب العمر والعرق والأمراض المصاحبة ، تبيّن أن الأشخاص الخاملين من المصابين كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى عند إصابتهم بفيروس كورونا بأكثر من الضعف مقارنة بالأكثر نشاطاً.

ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة والإصابة بفيروس كورونا أعراض فيروس كورونا كبار السن امراض القلب السمنة

موضوعات متعلقة

علاقة خطيرة بين فيروس كورونا وأمراض القلب

بعد انتشارها.. دراسة تكشف خطورة سلالة فيروس كورونا البريطانية

ماذا يحدث لجسمك عندما تبدأ ممارسة الرياضة قبل النوم؟

دراسة تنهي الجدل: ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة لا يشكل خطرا

ترشيحاتنا

دعم العملية السياسية ومراقبة وقف إطلاق النار.. مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن ليبيا

مش هبقى أم بعد كده.. مي حلمي تكشف لأول مرة كواليس إجهاضها

شاهد.. لحظة سقوط ويزو في حمام السباحة وصدمتها عند رؤية رامز جلال

ياسمين عبد العزيز: الحلقات المقبلة ستحمل مفاجآت في اللي مالوش كبير |خاص

الخيانة الزوجية سبب انفصالي.. مي حلمي: حاولت الانتحار.. وكنت بصرف على طليقي

مي حلمي تتحدث عن محاولة انتحارها: "الخيانة وجعتني"!

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

ويزو الضحية الرابعة لبرنامج رامز عقله طار

حياة كريمة تفاجئ الحاجة صباح بمحل وسداد ديونها

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

تفاصيل جديدة بشأن طعن الزمالك على إيقاف إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ