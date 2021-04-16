بعد شن هجوم عليها.. أجرأ إطلالات ميريام فارس عرضتها للانتقاد

تصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، تعتبر ميريام التي تثير الجدل في الكثير من الأحيان بسبب تصريحاتها وإطلالاتها المثيرة..

وتتميز الفنانة ميريام فارس ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالتها جريئة.

و تعتمد ميريام فارس على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها و قوامها المثالى من خلال اطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.



شن رواد السوشيال ميديا حملة هجومية على الفنانة ميريام فارس، بعد ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية في شهر رمضان، وذلك بسبب استياء الجمهور المصري منها منذ تصريحها الأخير عن مصر.





وكانت ميريام أثارت الجدل منذ عامين على هامش مهرجان موازين للإيقاعات الدولية في المغرب عام 2019 حيث قالت وقتها علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بالمهرجان ، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: "أجري مرتفع عليهم".



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