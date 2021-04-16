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رئيس التحرير
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مرأة

آثار جانبية تحدث لمتلقي لقاحات فيروس كورونا

دراسة: هذه اللقاحات ضد فيروس كورونا تزيد من حدوث الجلطات الدموية

آثار جانبية تحدث
آثار جانبية تحدث لمتلقي لقاحات فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من جامعة أوكسفورد، أن تلقي لقاح فايزر وموديرنا ضد فيروس كورونا يزيد من حدوث الجلطات الدموية.


آثار جانبية تحدث لمتلقي لقاحات فيروس كورونا


وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنهم قاموا باكتشاف هذه الآثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا بعدما ظهرت على الأشخاص حصولهم على لقاح استرازينكا، مما دفعهم لقياس نفس الأعراض الجانبية للقاحات الأخرى.

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واعتمدت نتائج الدراسة، على فحص قرابة 490 ألف شخص خضعوا للتطعيم باللقاح الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية أو لقاح شركة "موديرنا الأمريكية".



وقيم الباحثون خطر ظهور جلطات دموية في الأوردة الدموية داخل المخ نتيجة للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بخمس حالات بين مليون شخص، فيما يصل هذا المعدل فيما يخص لقاحي "فايزر" و"موديرنا" إلى نحو 4 حالات.

وأفاد الباحثون، أن خطر حدوث الجلطات الدموية لدى من يتلقى لقاح "أسترازينيكا" بـ1.6 حالة من المليون فقط، مقابل 44.9 لدى "فايزر" و"موديرنا".

وأوضح الباحثون، بأن الأمر محير إلى حد كبير؛ حيث أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 في حد ذاتها تزيد بشكل أكبر من خطر ظهور تجلطات دموية.

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