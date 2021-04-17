عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذروا.. طبيب مناعة يكشف أسباب زيادة أعداد مصابي كورونا في شهر رمضان.. فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة و المناعة بجامعة عين شمس، إنه من بداية شهر رمضان الكريم و بدأت الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ، مشيراً إلى أن تم التحذير من ذلك لعدم زيادة الأعداد في شهر رمضان بسبب الزيارات والخروجات والتجمعات وموائد الرحمن.

وأضاف "عقبة "، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن جائحة كورونا تفرض علينا طريقة أخرى للتعامل مع هذه الفاعليات لعدم حدوث أى زيادة في الاعداد ولذلك كانت وزارة الصحة منذ البداية تحذر من هذه الفاعليات التي تسبب زيادة في عدد المصابين بالفيروس.

وأضاف، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنه لا بد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لعدم حدوث أى زيادة في الأعداد الفترة القادمة و خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم والعيد، لافتاً إلى أن المواطنين لا بد من عمل فاعليات بدون تجمعات وبدون تعرض أنفسهم للإصابة.

وأشار إلى أننا الأن تجاوزنا 200 ألف مصاب وهذا دليل على وجود أعداد أكبر 

وبالتالي فرص الإصابة أعلى ولذلك لابد من الالتزام بكل أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية لعدم حدوث أى زيادة في أعداد المصابين.

وأوضح أن تم رصد مجموعة جديدة من الأعراض التي لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق  إصابة الجهاز الهضمي بالقئ والإسهال 

واحتقان العين وحكة الجلد والحساسية وضعف السمع.

 

شهر رمضان فيروس كورونا جائحة كورونا الإجراءات الاحترازية فقدان حاسة الشم إصابة الجهاز الهضمي أحتقان العين أشرف عقبة

ترشيحاتنا

نائب محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لضمان منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد

لأن الصيام جنة.. الأزهر يحذر الصائمين من 10 أفعال شائعة تنقص الثواب

الخارجية الأمريكية : خطوات موسكو تصعيدية.. ونحتفظ بحق الرد

هل الصيام أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ الأزهر يجيب.. فيديو

منها الفيل الأزرق .. أحمد عز يتحدث عن إعجابه ببعض الأعمال الفنية لزملائه

إعلامية كويتية: أمن مصر المائي أولوية كبرى في الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ