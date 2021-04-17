احذروا.. طبيب مناعة يكشف أسباب زيادة أعداد مصابي كورونا في شهر رمضان.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة و المناعة بجامعة عين شمس، إنه من بداية شهر رمضان الكريم و بدأت الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ، مشيراً إلى أن تم التحذير من ذلك لعدم زيادة الأعداد في شهر رمضان بسبب الزيارات والخروجات والتجمعات وموائد الرحمن.

وأضاف "عقبة "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن جائحة كورونا تفرض علينا طريقة أخرى للتعامل مع هذه الفاعليات لعدم حدوث أى زيادة في الاعداد ولذلك كانت وزارة الصحة منذ البداية تحذر من هذه الفاعليات التي تسبب زيادة في عدد المصابين بالفيروس.

وأضاف، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنه لا بد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لعدم حدوث أى زيادة في الأعداد الفترة القادمة و خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم والعيد، لافتاً إلى أن المواطنين لا بد من عمل فاعليات بدون تجمعات وبدون تعرض أنفسهم للإصابة.

وأشار إلى أننا الأن تجاوزنا 200 ألف مصاب وهذا دليل على وجود أعداد أكبر

وبالتالي فرص الإصابة أعلى ولذلك لابد من الالتزام بكل أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية لعدم حدوث أى زيادة في أعداد المصابين.

وأوضح أن تم رصد مجموعة جديدة من الأعراض التي لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق إصابة الجهاز الهضمي بالقئ والإسهال

واحتقان العين وحكة الجلد والحساسية وضعف السمع.