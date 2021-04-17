الهلال والصليب.. حكاية أكبر فانوس في مصر بشبرا
عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقريرأ عن حكاية أكبر فانوس فى مصر بصناعة قبطية في منطقة شبرا للدلالة على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط .
وتعود فكرة حكاية أكبر فانوس في مصر بشبرا لترسيخ فكرة الهلال والصليب، واستغرقت 3 أسابيع ، وتركيب القماش والإضاءة، والذي لاقى إقبال كبير من أهالي المنطقة وتهافتوا على التقاط الصور التذكارية بجانبه.
وأصبح كارت المعايدة، في رمضان 2021 الهلال والصليب سواء للمسلمين والأقباط ، ولم يتوقع منفذي الفانوس أن تنتشر فكرته بين المواطنين بهذا الشكل وعلى منصات التواصل الاجتماعى ، ويستقبلونه المواطنين بهذه الحفاوة والفرحة.