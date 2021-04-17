عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع بدء العمل بالتوقيت الصيف.. محافظ الفيوم: غرامة وإنذار بالغلق للمخالفين |شاهد

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم ، إن العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وإغلاق المحال التجارية سيبدأ اعتبارا من اليوم ، وهو ما سيتيح فترة تشغيل أطول للمحال تصل لـ 11 مساء يوميا، كما أن هذه الساعات تزداد يومي الخميس والجمعة.

 

وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن المواعيد الجديدة تسمح بلعمل لفترة أطول للمحال التجارية ، موضحا أن جميع الورش الحرفية في المدن السكنية عليها الالتزام بتطبيق المواعيد الجديدة ، حيث سيتم السماح لها بالعمل حتى الساعة الـ 7 مساء.

 

وشدد "الأنصاري " على أهمية تطبيق المواعيد الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية ، في ظل التحذيرات العالمية من تفشي انتشار فيروس كورونا ، مضيفا: " أنه سيتم اتاذ إجراءات أمنية مشددة على المخالفين ".

 

وأوضح أن جميع المديريات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التموين تراقب جميع الأنشطة والمحال التجارية ، وتصل العقوبات والغرامات المالية .

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الجهات المسؤولة ترسل إنذارا للمحال التجاري المخالف ، ومن بعدها تصل العقوبة للإغلاق والغرامات في حالة التمادي بالمخالفات .

 

محافظ الفيوم الفيوم اخبار التوك شو التوقيت الصيفي كورونا

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقى: ولاد ناس يناقش"قضية الساعة" في مصر.. جملة بعض الفنانين "بنحكى حكايات للتسلية" استفزتنى.. والكنافة وطبق الشوربة أساسى فى رمضان| حوار

التعليم لـ الطلاب: سجلوا ملاحظاتكم على بروفة امتحانات الثانوية عبر هذا الرابط

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق حساب الفيس بوك

6 % زيادة في الصادرات المصرية غير البترولية و2% ارتفاعا في الواردات

هاني الناظر يوصي بتناول هذه المشروبات لتقوية المناعة

سعر سيارة bmw x6 في مصر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية .. اعرف السبب

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

مي حلمي تفتح النار على محمد رشاد والأخير يرد بقوة

التعليم توجه نصيحة للطلاب قبل بروفة امتحانات الثانوية غدا

التليفزيون الإيراني يعلن تحديد هوية مشتبه به في هجوم منشأة نطنز

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ