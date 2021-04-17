مع بدء العمل بالتوقيت الصيف.. محافظ الفيوم: غرامة وإنذار بالغلق للمخالفين |شاهد

قال الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم ، إن العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وإغلاق المحال التجارية سيبدأ اعتبارا من اليوم ، وهو ما سيتيح فترة تشغيل أطول للمحال تصل لـ 11 مساء يوميا، كما أن هذه الساعات تزداد يومي الخميس والجمعة.

وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن المواعيد الجديدة تسمح بلعمل لفترة أطول للمحال التجارية ، موضحا أن جميع الورش الحرفية في المدن السكنية عليها الالتزام بتطبيق المواعيد الجديدة ، حيث سيتم السماح لها بالعمل حتى الساعة الـ 7 مساء.

وشدد "الأنصاري " على أهمية تطبيق المواعيد الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية ، في ظل التحذيرات العالمية من تفشي انتشار فيروس كورونا ، مضيفا: " أنه سيتم اتاذ إجراءات أمنية مشددة على المخالفين ".

وأوضح أن جميع المديريات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التموين تراقب جميع الأنشطة والمحال التجارية ، وتصل العقوبات والغرامات المالية .

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الجهات المسؤولة ترسل إنذارا للمحال التجاري المخالف ، ومن بعدها تصل العقوبة للإغلاق والغرامات في حالة التمادي بالمخالفات .