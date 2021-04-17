68 مركزا ... مصر تقفز في معدلات إنتاج الكهرباء

عرض برنامج صباح الخير يا مصر تقريرأ عن قفز مصر لمعدلات عالمية في إنتاج الكهرباء .

ووفقا للتقرير فإن مصر استطاعت القفز فى معدلات انتاج الكهرباء من المرتبة 145 إلى المركز 77 على مستوى العالم من حيث انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية او المتجددة وذلك وفق تقرير ممارسة العمل لعام 2020 .



وقد نفذت الحكومة المصرية العديد من المشروعات فى مجالات انتاج الكهرباء ومنها مجال توليد القدرات الحرارية وتطوير شبطات نقل وتوزيع الكهرباء حيث بلغت سعة محطات المحولات الكهربائية جهد فائق حوالى 164 ألف ميجا فولت أمبير ، أما فيما يخص مشروع العدادات الكهربائية فقد يجرى حاليأ تركيب 250 ألف من العدادات الذكية فى نطاق 6 شركات توزيع بالإضافة لانشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال سنوات العشر القامة وتركيب 9900 عداد مسبوق الدفع .