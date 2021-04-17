صلاة التراويح تعيد أنوار رمضان إلى المساجد.. فيديو

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، تقريرأ بعنوان “صلاة التراويح تعيد أنوار رمضان إلى المساجد”.



ووفقأ للتقرير، فإن صلاة التراويح أعادت أنوار رمضان إلى المساجد بعد غيابها العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وجاءت قرارات وزارة الأوقاف بعدم إقامة ندوات أو فعاليات ومحاضرات، وأن يتم الاكتفاء ب الصلوات الخمس خلال الفترة الحالية واقامة صلاة التراويح ب الحد الأدنى لها وهى 8 ركعات ولا يتم الإطالة مع الالتزام ب الكمامة والمصلى الشخصى والتباعد الاجتماعي.



كما وضعت وزارة الأوقاف، خطة للتعامل بشأن صلاة التراويح وهى مواصلة عمليات التطهير والنعقيم بحيث تكون المسافة بين المصلين متر على الأقل ولا يتم التهاون فى هذه القرارات و ألا يتم فتح باب الأضرحة والمقامات فى مساجد آل بيت ، وأن تكون خطبة الجمعة 10 دقائق فقط .