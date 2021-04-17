حملات الموجة 17.. إزالة 215 حالة تعدي على النيل فى بني سويف

إزالة 215 حالة تعد ضمن حملات الموجة 17على النيل ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية .

واوضح التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة،أنه تم" اليوم" إزالة 6 حالات تعد على مساحة 900متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف ،ليصل إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 215 حالة تعد على إجمالى مساحة 71ألف متراً مربعاً، منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، موضحا أن الحملات بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،

ونوه الى تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

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محافظ بني سويف : الإعداد لمؤتمر إقتصادي لإلقاء الضوء على مقومات الإستثمار بالمحافظة

وقال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف انه يجري الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي والهدف من عقد مؤتمر اقتصادي هو إلقاء الضوء على مقومات الاستثمار بالمحافظة والفرص الواعدة والميزات النسبية المتاحة ، وبيئة العمل الحالية وقدرتها على جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الحقيقي بالمحافظة سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو الاستثمار في المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة ، لاسيما وأن بني سويف تمتلك العديد من الفرص الواعدة.

وقال إن الاستثمار يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المحافظة وذلك يرجع لإيمان الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الاستثمار يمثل قطار التنمية لعوائده التنموية العديدة خاصة في مجال توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي ، ولذلك كانت الخطى متسارعة ومتلاحقة في تهيئة المناخ للدفع بالقطاع من خلال تطوير وإنشاء بنية تحتية قوية وداعمة ومحفزة ، وكانت بني سويف من المحافظات التي حظيت بمشروعات قومية داعمة لبنيتها التحتية وجعلت بيئة العمل فيها واعدة ).