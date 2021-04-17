انطلاق فعاليات رصد ظاهرة اقتران القمر مع المريخ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية
بدأت بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان، فعاليات رصد ظاهرة اقتران القمر بالكوكب الأحمر "المريخ" في ظاهرة يترقبها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .
وأعلن المعهد عن استقباله للراغبين في مشاهدة هذه الظاهرة ومتابعتها، وذلك بحضور الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد وعدد من الأساتذة والهواة والمهتمين بهذا المجال .
ويقترن القمر مع كوكب "المريخ" بداية من الساعة السابعة والنصف مساء ، وحتى الحادية عشرة تقريبا .
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جدير بالذكر إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به ، لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة .
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والإجابة عن جميع التساؤلات الواردة إليه بشأن هذه الظواهر وتعريف الناس بها ، واستقبالهم بمقر المعهد لمشاهدة ومتابعة جميع هذه الظواهر الفلكية .