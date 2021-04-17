بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات يسرا.. شاهد

تصدرت الفنانة يسرا مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية؛ بعد نجاحها فى مسلسل حرب أهلية.

وتتميز الفنانة يسرا؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات بلقطات وملابس تتناسب مع وزنها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حرب أهلية، أحداثا مثيرة، حيث كشفت "فريدة" أروى جودة خيانة زوجها "يوسف" باسل الخياط فى منزل "مريم" يسرا.

وخيرت "فريدة" يوسف بينها وبين " مريم"، وتطورت أحداث الحلقة 4 بطلاق "يوسف" باسل الخياط ل"مريم " يسرا.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



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