في 6 خطوات.. أفضل النصائح لقائدي السيارات أثناء السفر خلال شهر رمضان

في بعض من الأحوال يصبح السفر أمرًا ضروريًا لقضاء أمر ما، أو يرتبط معنا بشكل يومي حسب طبيعة العمل، أو يكون بصورة مفاجئة، وعلى كل المستويات؛ يجب أن يستعد قائدي السيارات لمواجهة تلك المواقف باحترافية تامة، لذا؛ هناك العديد من العناصر التي يجب توافرها كي نستمتع برحلة آمنة، خاصة أثناء فترة الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أفضل النصائح لقائدي السيارات أثناء السفر في شهر رمضان.

1 – يجب أن تهتم بمراجعة مستوى الوقود قبل الانطلاق إلى رحلتك؛ لتجنب مشكلات توقف السيارة بسبب نفاده، فضلا عن مراجعة الحالة العامة لـ"عوامة البنزين"؛ كي تحصل على قراءة صحيحة.

2 – من الضروري أن نتابع ضغط جميع إطارات السيارة، والاطمئنان على مستوى الهواء بداخلها، كما يجب أن نطمئن على الحالة العامة لـ"الإطار الاحتياطي".

3- التأكد من وجود جميع الأدوات الفنية، التي من الممكن أن نحتاجها مثل “كوريك السيارة، والمفاتيح اللازمة، ومقص، وكشاف طوارئ”.

4- قبل أن ننطلق إلى رحلتنا؛ يجب أن نراجع الحالة العامة لدورة التبريد، والكشف على مستوى المياه داخل القِربة البلاستيكية، والهيكل المعدني "الردياتير"، والكشف عن مستوى زيت المحرك؛ للتأكد من عدم نقصانه أو زيادته.

5 – من الأفضل أن تأخذ قسطا من الراحة عندما تقطع مسافة كبيرة؛ لكي تستجمع قواك، وتصفي ذهنك لبضع دقائق، ثم مواصلة الرحلة من جديد.

6 – يجب أن يكون معك وجبة خفيفة وزجاجة مياه؛ في حالة سفرك بين الإفطار والسحور، ويجب أن تبتعد تمامًا عن الوجبات الدسمة والتي تؤثر على القولون.