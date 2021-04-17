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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دي عمارة معروفة|رانيا فريد شوقي تحكي عن شقة مسكونة بـ اسكندرية..فيديو

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

روت الفنانة رانيا فريد شوقي، كواليس أثناء تصوير مسرحية “قصة الحى الغربى” فى الإسكندرية، مضيفة أن الفنان أحمد سلامة استأجر شقة في مدينة الإسكندرية ليكون قريبا من العمل وشاهد أشياء غريبة فيها.

 

وقالت «فريد شوقي» إن الفنان أحمد سلامة ذهب إلى الشقة التي قام باستئجارها تفاجأ بأصوات عالية وحركة غريبة في الأثاث أمام عينيه، وبعدها قرر على الفور ترك الشقة رغم أنه لا يجلس بها إلا ٤٨ ساعة فقط ثم تركها بعد أن رأى هذه الأشياء.

 

وأوضحت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن الفنان أحمد سلامة اكتشف في النهاية بأن هذه الشقة "مسكونة"، متابعة : «العمارة دي معروفة في اسكندرية أنها عمارة مسكونة ومعروفة أيضا بالدوشة والأبواب تغلق لوحدها والعفش بيتحرك».

رانيا فريد شوقي أحمد سلامة الاسكندرية عمارة مسكونة اخبار المشاهير

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