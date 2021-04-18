هل يمكن هبة ثواب قراءة القرآن لشخصين؟ "الإفتاء" توضح

هل يمكن هبة الإنسان ثواب قراءة القرآن لشخصين عن نفس القراءة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن ذلك جائز.



وأوضح شلبي، عبر فيديو بثته دار الإفتاء، على يوتيوب، كيفية إمكانية ذلك، بأن يقرأ الإنسان ما أراد أن يهبه للأشخاص الذين يريد هبتهم ثواب القراءة، ثم يدعو بـ: “اللهم أعط مثل ثواب قراءتي لفلان وفلان أو فلان وفلانة” وهكذا.



وأضاف أن الله كريم، وفضله واسع، يوصل للأم الثواب، وللأب كذلك، وللشخص القارئ أيضًا.

حكم هبة ثواب القرآن والصوم للميت



قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للمتوفي سواء كان والدا أو أمًّا أو قريبا أو عزيزا، منوها بأن ثوابه سيكون أيضا للقارئ ولا ينقص منه شيئا.

هل ثواب القرآن الموهوب للميت يأخذ مثله قارئه ؟ .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت، عمل يؤجر عليه الإنسان، ولا يأخذ ثواب القراءة الميت فقط، بل يشاركه القارىء في الثواب.



وأوضح«وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل ثواب قراءة القرآن الموهوب للميت يكون له فقط ؟ أن للقارئ والميت الموهوب له ثواب القراءة، نفس الأجر، موضحًا أن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".