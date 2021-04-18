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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح وأتربة ودرجة الحرارة 42 .. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا بالفعل نمر بموجة شديدة الحرارة، بدأت الأمس، حيث ارتفعت درجة الحرارة لـ 36 درجة مئوية ، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع.

وأضاف "شاهين " خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه من المتوقع أن تكون ذروة الحرارة فى الارتفاع اليوم وغداً ،على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية .

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد ، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة لـ 40 درجة مئوية على شمال البلاد ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة،  وعلى السواحل الشمالية تصل إلى 38 درجة.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد ، أن محافظات شمال وجنوب الصعيد من 41 درجة لـ 42 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الطقس خلال فترات الليل معتدل على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، موضحا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم نشهد أتربة ونشاط رياح خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

الأرصاد اخبار توك شو رياح شديدة ارتفاع درجات الحارة

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