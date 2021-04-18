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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن للبلاستيك بالخانكة

حريق مخزن
حريق مخزن

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمخزن للبلاستيك بالعكرشة بالخانكة، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن للبلاستيك بمنطقة العكرشة التابعة لمركز شرطة الخانكة.


وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور تم  الدفع بسيارتى إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في بعض المخلفات والقش داخل حرم محلج محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو أضرار .


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر بورود بلاغ من الأهالي بتصاعد الأدخنة من داخل أحد العنابر بالمحلج من ناحية العمارات السكنية.
 

وانتقل اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الأدخنة وتبين نشوبها في كمية من المخلفات والقش المتواجد بالعنابر ويرجح أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتمت السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو تأثير على المنطقة الأثرية والأدوات التاريخية الموجود بالمحلج.
 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وبيان سببه وتشكيل لجنة لمعاينة المكان والتأكد من سلامة المنطقة الأثرية بالمحلج.


من ناحية أخرى أصيب ٦ أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على طريق بنها – شبرا الحر في طوخ بالقليوبية بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين الى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق. 
تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا بانقلاب سيارة على الطريق الحر شبرا – بنها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف وتبين انقلاب سيارة أجرة ركاب على الطريق بنطاق قرية مشتهر بمركز طوخ وأسفر الحادث عن إصابة ٦ أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

اخبار محافظة القليوبية حريق مخزن بلاستيك الخانكة الحماية المدنية

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