75 دقيقة.. الزمالك يفقد فرصة الهدف الثاني والأهلي لم يهدد مرمى الأبيض

انتهت أحداث ٧٥ دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك في القمة١٢١ بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الشوط الأول..

شن الأهلي هجوم في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ووصل لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك وسدد ومرر السولية كرة في الدقيقة الأولى داخل منطقة الجزاء وسددها محمد شريف وخطفت قلوب الجماهير الحمراء.

دخل الأهلي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة ٨ من عمر المباراة مرة أخرى وكاد أن يسجل الهدف الأول عن طريق حسين الشحات الذي توجه أمام جنش ولكن تدخل محمود علاء ومنع تسديدة لاعب الأهلي.

في الدقيقة ١٢ مرر عمر السولية كرة مميزة داخل منطقة الجزاء لصالح حسين الشحات ولكن رفض الهدية واستلم الكرة بطريقة غريبة لتخرج بعيداََ عن النرنى.

حاول الزمالك الاستحواذ على الكرة من منتصف ملعب الأهلي، ولكن كان أليو ديانج والسولية متمركزين بشكل قوي ومنعوا لاعبي الزمالك من امتلاك الكرة وقت طويل.

دخل محمد شريف منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة ٢٢وسدد كرة صاروخية سكنت شباك جنش، وأعلنت عن تقدم الأهلي بالهدف الأول.

توغل شيكابالا وسجل هدفا عالميا في الدقيقة 31 من عمر المباراة بعد مراوغة دفاع الأهلي وسدد صاروخية سكنت الشباك.

تسلم محمد شريف كرة امام منطقة جزاء الزمالك ولمح جنش متقدم خطوة فقرر التسديد وأسكن الكرة الشباك من قذيفة في الدقيقة ٣٢.

الشوط الثاني..

أجري باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التغيرات خلال أحداث الشوط الثاني بخروج كل من مروان حمدي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ونزل سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

سقط سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من رامي ربيعة ليعود حكم المباراة الى خاصية الفار ويحتسب ركلة جزاء.

وسدد محمود علاء ركلة الجزاء ولكن تصدى لها علي لطفي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة ٦٠.

وأجرى موسيماني تبديلان بخروج محمد شريف ونزول مروان محسن، وخروج طاهر محمد ونزول كهربا.

ويضم تشكيل الأهلي كل من:

علي لطفي في حراسة المرمي

وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

ويضم تشكيل الزمالك كل من :

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي