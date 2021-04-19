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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات ..719 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي
دبي

 

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس الاحد أكثر من 719 مليون درهم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، حيث شهدت الدائرة تسجيل 275 مبايعة بقيمة 521.41 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 120.56 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400.85 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

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وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 136.06 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 27.17 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 108.89 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 61.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم .

 

التصرفات العقارية دائرة الأراضي والأملاك بدبي اقتصاد الامارات الأراضي والأملاك تصرفات عقارات دبي

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