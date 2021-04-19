مع دخول الصيف .. 5 زيوت طبيعية لـ علاج الطفح الجلدي

هناك العديد من أنواع الطفح الجلدي التي تسببها عوامل متعددة، وخاصة مع اقتراب موسم الصيف، ومن بين العديد من الأسباب، الحساسية، الجرح، اللدغة، الحرارة الزائدة، العدوى، الحكة بسبب حرارة الصيف والتعرض لأشعة الشمس.

ووفقا لموقع “timesofindia”، يعد استخدام الزيوت الأساسية من أكثر الطرق فعالية للتحكم في الطفح الجلدي، وتحتوي بعض الزيوت الأساسية على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

النعناع :

يمكن استخدامه لجميع أنواع الطفح الجلدي لتخفيف الالتهاب على الجلد. يحتوي على المنثول الطبيعي الذي له تأثير مسكن على الجلد المتهيج.



زيت عشبة الليمون والزعتر:

إنه زيت أساسي فعال يعمل بشكل جيد للغاية على لدغات الحشرات. لها خصائص قابضة طبيعية تساعد في الشفاء أيضًا.



زيت اللافندر :

أثبت لسنوات عديدة فعاليته في تخفيف الألم وكذلك المساعدة في تهدئة الطفح الجلدي والتهاب الجلد. كما أنه يساعد في تقليل احمرار الجلد الناجم غالبًا عن التهيج واسمرار البشرة.



زيت الأوكالبتوس :

يمكن استخدامه لجميع أنواع الطفح الجلدي. إنه فعال بشكل خاص في توفير الرطوبة للطفح الجلدي المتهيج والحكة والمؤلمة.



زيت البابونج :

يحتوي على مادة الآزولين المعروفة بقدرتها على ترطيب البشرة المتهيجة والحكة. كما أنه جيد لتقليل الالتهاب في جميع أنواع الطفح الجلدي.