علاج الطفح الجلدي على الجسم، هو أن تقضي على الحكة الشديدة التي تسببها، وبغض النظر عن السبب يصف الأطباء الكريمات أو المستحضرات أو مضادات الهيستامين للراحة، ويقترحون أيضًا الكمادات الباردة أو وصف علاج منزلي للطفح الجلدي.

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وقد يسبب الطفح الجلدي العدوى، لذا سنقدم فيما يلي بعض إجراءات الإغاثة التي يمكنك تجربتها، إضافة إلى معلومات حول سبب نجاحها سنقدم لكم علاج منزلي للطفح الجلدي.

علاج الطفح الجلدي في الوجه

وإذا كنت تبحث عن علاج الطفح الجلدي في الوجه يمكن ان تستخدمي الشوفان كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة لتخفيف حكة الجلد والجفاف والخشونة.

وأظهرت دراسات أنه يمكن علاج الطفح الجلدي في الوجه عن طريق الزيوت الموجودة في الشوفان تعمل معًا للمساعدة في إصلاح البشرة؛ حيث يحتوي الشوفان على مواد مضادة للالتهابات، مثل: زيت اللينوليك وحمض الأوليك والأفينانثراميد.

وتقلل هذه المركبات الموجودة في الشوفان من مستوى السيتوكينات في الجسم وهي بروتينات تفرزها الخلايا ويمكن أن تسبب الالتهاب، في أشكال أخرى ، مثل الكريمات ، ثبت أن دقيق الشوفان الغروي يقوي حاجز الجلد ويقوم بـ علاج الطفح الجلدي في الوجه.

علاج تينيا الرقبة بالاعشاب

يحتوي الصبار على ستة عوامل مطهرة ، وفقًا لكثير من الابحاث فهو يتمتع بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات يمكنك وضع الجل من نبات الصبار على رقعة الفطريات الجلدية ثلاث أو أربع مرات يوميًا، يحتوي الجل أيضًا على خصائص تبريد، لذلك قد يهدئ البشرة المتورمة والحكمة.

علاج الفطريات الجلدية بالخل

أظهر خل التفاح خصائص مضادة للفطريات وهي عدوى فطرية أخرى، ويمكن علاج الفطريات الجلدية بخل التفاح، انقعى قطعة قطن في الخل غير المخفف وامسحها على المنطقة المصابة، كرر حتى 3 مرات يوميا.

كريم لعلاج تينيا الرقبة

يمكن استخدام معجون الثوم كعلاج موضعي، على الرغم من عدم إجراء دراسات حول استخدامه، وغالبًا ما يستخدم الثوم لعلاج العدوى ولاستخدام الثوم كعلاج، اصنع عجينة من فصوص الثوم المهروسة عن طريق مزج الثوم ببعض زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ضع طبقة رقيقة من المعجون على الجلد المصاب وقم بتغطيتها بشاش، اتركه في مكانه لمدة تصل إلى ساعتين قبل الشطف، كرر مرتين يوميًا حتى تختفي الأعراض، إذا تسبب معجون الثوم في اللسع أو التورم أو الاحمرار، اشطفه على الفور ولا تستخدمه مرة أخرى.