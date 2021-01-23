للتخلص من الحكة.. علاج الطفح الجلدي في الوجه

يصف الأطباء الكريمات أو المستحضرات أو مضادات الهيستامين للراحة، وقد يقترحون أيضًا الكمادات الباردة أو لـ علاج الطفح الجلدي في الوجه .

حكة شديدة يمكن ان تتسبب بها، وبغض النظر عن السبب





وإذا كنت تبحث عن علاج الطفح الجلدي في الوجه يمكن ان تستخدمي الشوفان كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة لتخفيف حكة الجلد والجفاف والخشونة، أو عبر استخدام علاجات طبية اخرى، ومن اهمها:

كريم هيدروكورتيزون (ستيرويد) خفيف كريم مضاد للفطريات ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى فطرية المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية عند الإصابة بعدوى بكتيرية



وأظهرت دراسات مصدر موثوق أنه يمكن علاج الطفح الجلدي في الوجه عن طريق الزيوت الموجودة في الشوفان تعمل معًا للمساعدة في إصلاح البشرة؛ حيث يحتوي الشوفان على مواد مضادة للالتهابات، مثل: زيت اللينوليك وحمض الأوليك والأفينانثراميد.





وتقلل هذه المركبات الموجودة في الشوفان من مستوى السيتوكينات في الجسم وهي بروتينات تفرزها الخلايا ويمكن أن تسبب الالتهاب، في أشكال أخرى ، مثل الكريمات ، ثبت أن دقيق الشوفان الغروي يقوي حاجز الجلد ويقوم بـ علاج الطفح الجلدي في الوجه.



