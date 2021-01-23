ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للتخلص من الحكة.. علاج الطفح الجلدي في الوجه

السبت 23/يناير/2021 - 01:31 م
علاج الطفح الجلدي
علاج الطفح الجلدي في الوجه
Advertisements
آية التيجي
هناك طرق مختلفة لـ علاج الطفح الجلدي في الوجه، وما يتسبب به من حكة شديدة يمكن ان تتسبب بها، وبغض النظر عن السبب يصف الأطباء الكريمات أو المستحضرات أو مضادات الهيستامين للراحة، وقد يقترحون أيضًا الكمادات الباردة أو لـ علاج الطفح الجلدي في الوجه .

وإذا كنت تبحث عن علاج الطفح الجلدي في الوجه يمكن ان تستخدمي الشوفان كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة لتخفيف حكة الجلد والجفاف والخشونة، أو عبر استخدام علاجات طبية اخرى، ومن اهمها:

كريم هيدروكورتيزون (ستيرويد) خفيف
كريم مضاد للفطريات ، إذا كان طفلك يعاني من عدوى فطرية
المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية عند الإصابة بعدوى بكتيرية

وأظهرت دراسات مصدر موثوق أنه يمكن علاج الطفح الجلدي في الوجه عن طريق الزيوت الموجودة في الشوفان تعمل معًا للمساعدة في إصلاح البشرة؛ حيث يحتوي الشوفان على مواد مضادة للالتهابات، مثل: زيت اللينوليك وحمض الأوليك والأفينانثراميد. 

وتقلل هذه المركبات الموجودة في الشوفان من مستوى السيتوكينات في الجسم  وهي بروتينات تفرزها الخلايا ويمكن أن تسبب الالتهاب، في أشكال أخرى ، مثل الكريمات ، ثبت أن دقيق الشوفان الغروي يقوي حاجز الجلد ويقوم بـ علاج الطفح الجلدي في الوجه.

 المصدر: موقع positive med
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من مطبخك.. 6 علاجات طبيعية للأكزيما

علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد.. والفرق بينها وبين البهاق

بالعسل والشوفان.. كيفية علاج حساسية الجلد والهرش

مرهم لعلاج البقع البيضاء في الجسم

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة

افضل علاج للاكزيما .. ارتاح من المعاناة بحيل طبيعية ودوائية

ترشيحاتنا

جامعة أسيوط:عقد الامتحانات بعد الإجازة.. وإعلان الجداول أول فبراير

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

بعد تصدره المركز الأول بالدرجة الثانية.. عروض الاحتراف تنهال على لاعبي الشرقية للدخان

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال ساعات

في ذكرى ميلاده.. سر حب سعيد عبد الغني للون الأبيض

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر