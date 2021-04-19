تغيير اسم شارع الإرهابي عشماوي إلى محمد عبد النعيم فراج بمدينة نصر .. فيديو وصور

رصدت كاميرا "صدي البلد" تغيير اسم شارع الإرهابي عشماوي إلي محمد عبد النعيم فراج داخل مدينة نصر.





ويرجع ذلك لاعتراض سكان مدينة نصر علي اسم الإرهابي عشماوي، وقرر تغييره الي شارع محمد عبد النعيم فراج.





ولقد تم إزالة اليافطة التي كان عليها اسم الإرهابي عشماوي، وتم وضع يافطة باللون الأزرق على أول الشارع، تحمل اسم محمد عبد النعيم فراج.





وكان أهالي مدينة نصر قد عبروا عن استيائهم من اسم الإرهابي عشماوي، لذلك تم إزالة يافطة الاسم، ووضع اسم الشارع الجديد "محمدعبد النعيم فراج".





جدير بالذكر أنه قد تم تسليم الإرهابي هشام العشماوي الي المخابرات العامة المصرية، من قبل الجيش الوطني الليبي.





وواجه عشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية".

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