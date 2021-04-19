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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة يكشف لـ صدى البلد حقيقة خلافه مع السقا في "نسل الأغراب"

امير كرارة والسقا
امير كرارة والسقا

نفى النجم أمير كرارة صحة ما يتردد عن وجود مشاكل بينه والنجم أحمد السقا أثناء كواليس مسلسل  "نسل الاغراب ".

 

وقال أمير كرارة لـ"صدى البلد"، "الكلام عار تمامًا من الصحة، السقا نجم كبير وأعتبره مثل أخي وكل ما قيل شائعات لا أعرف مصدرها".


تابع أمير كرارة "بالعكس المسلسل مر من دون حدوث أي مشكلة، ومحمد سامي كان حريصًا طوال الوقت على خلق جو مناسب لجميع الفنانين".
 

وعن شخصيته في المسلسل قال "الشخصية مختلفة تمامًا عن ما قدمته من قبل، وبذلنا مجهودا كبيرا والتوفيق سيكون حليفا من عند الله، ولدى ثقة في أن الله سيمنح كل فرد على قدر تعبه، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، لأن كل فرد فيه لم يبخل بنقطة عرق أو مجهود".
 

أحداث المسلسل 

 

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بمعرفة غفران "أمير كرارة" خبر مقابلة زوجته جليلة "مى عمر" لعدوه وزوجها الأول عساف "أحمد السقا"، ليعود إلى المنزل منفعلاً ويصفعها على وجهها أكثر من مرة، وتحاول أن تكذب عليه لكنه يضغط عليها حتى تعترف بأنها لا تعرف لماذا ذهبت إلى مقابلته؟ ويظل يضربها.

 

وشهدت الحلقة  ذهاب فردوس عبد الحميد إلى عساف "أحمد السقا" في منزله، وتحاول معه أن تصل لحل ينهى الصدام بينه وبين غفران "أمير كرارة"، لكن عساف يظل على موقفه بأنه يريد عودة زوجته جليلة "مى عمر" وابنه حمزة "أحمد مالك"، وأنه لن يعيد والدة غفران إليه إلا بعد تنفيذ ما يريد.

 

يرفض عساف مسامحة أخيه دميرى، ويعلم منه أن أخته عزيزة "منة فضالى" مريضة بالقلب، وبعد ذلك يطلب من دميرى مغادرة المكان وأنه لن يسامحه، بينما تترك جليلة منزلها وتذهب إلى منزله أخيها العمدة حسيب "ادوارد" بعد شعورها بالضيق ورغبتها في الراحة بعد أزمتها مع غفران.

 

وانتهت الحلقة بمفاجأة وهي قدوم شخص أخبره أن والدة أمير كرارة "غفران " لا تزال على قيد الحياة وتختبئ عندهم .

 

"نسل الأغراب" من أبرز المسلسلات في شهر رمضان ، لاسيما وأنه يجمع نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذى حقق نجاحات كبيرة في الدراما وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، هذا إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائما.

 

أبطال نسل الأغراب

 

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

احمد السقا محمد سامى أمير كرارة نسل الأغراب صدى البلد

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