بيريز عن تجديد عقد راموس: أحبه كثيرا لكن وضعنا صعب.. وأتمنى بقاء ميسي في برشلونة

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنه يتمنى بقاء سيرجيو راموس في صفوف الفريق.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وقال راموس في تصريحات لبرنامج “ تشيرنجيتو” الإسباني:"أتمنى بقاء راموس، نحن في وضع حرج بسبب الوباء، سنرى كيف ينتهي هذا الموسم اقتصاديًا. يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء."

وتابع:"راموس وافق الموسم الماضي على خفض مرتبه بنسبة 10%، هذا الموسم غير موقفه ويرفض التخفيض.. أنا أحبه كثيرًا لكننا الآن في وضع سيئ."

وأكد بيريز أنه يتمنى بقاء ليونيل ميسي في صفوف برشلونة، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية هذا الموسم أيضًا.